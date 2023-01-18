دولي

الرئيس البرازيلي يعفي 13 عسكريا في إطار حملته لتطهير الأجهزة الأمنية

الرئيس البرازيلي يعفي 13 عسكريا في إطار حملته لتطهير الأجهزة الأمنية
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
رام الله - دنيا الوطن
أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا من مناصبهم في إطار حملة التطهير التي أطلقها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد محاولة التمرد الفاشلة في برازيليا مطلع الشهر.

ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا بالعاصمة، حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.

والعسكريون الذين تم فصلهم هم من مجلس أمن المؤسسات، الهيئة الحكومية المكلفة مساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البالغ من العمر 77 عاما عدم ثقته ببعض عناصر قوات الأمن المكلفين أمنه.

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