(أونروا) توقف رئيس اتحاد العاملين بالضفة عن العمل.. والمؤتمر العام يهدد بالتصعيد

رام الله - دنيا الوطنأوقفت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد العاملين فيها بالضفة الغربية عن العمل.وقال اتحاد العاملين بالضفة في بيان له، إن إدارة وكالة الغوث أوقفت رئيس الاتحاد جمال عبد الله عن العمل ووضعته تحت التحقيق.وأضاف بيان الاتحاد أن إدارة (أونروا) تتحمل تبعات ما قامت به من إجراء، وأنها فتحت عليها بابًا لن يغلق، مبيناً أن إيقاف عبد الله عن العمل، بسبب خطوات الاتحاد النقابية وأنه في حالة نزاع عمل نقابية.من جانبه، أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة، عن عقد اجتماع طارئ صباح غدٍ الخميس بجميع الأقاليم بشأن الخطوات التصعيدية جراء "التجاوز الخطير" بإيقاف رئيس اتحاد الضفة.