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شؤون فلسطينية

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل عمرو خمور في مخيم الدهيشة

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل عمرو خمور في مخيم الدهيشة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، واجب العزاء في الشهيد الطفل عمرو خالد خمور (14 عاما)، اليوم الأربعاء، في مخيم الدهيشة ببيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وفعاليات المحافظة.

وقال اشتية: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا وعائلة الشهيد وأهالي هذا المخيم الذي قدم ويقدم شهيد تلو شهيد والذي كان آخرهم الشهيد عمرو، ونعلم أنه ما دام هناك احتلال سيكون هناك دائما تضحيات".

وأضاف اشتية: "حكومات الاحتلال هي حكومات تمارس الاجرام بحق شعبنا، ونحمل هذا الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن أرواح أبناء شعبنا، ونقول للشهداء ولذويهم أننا سنبقى على العهد مهما مارس الاحتلال علينا من ضغوطات وابتزازات بمختلف أشكالها".

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