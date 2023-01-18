نقابة المحامين تعلق العمل غدا الخميس في كافة المحاكم النظامية والعسكرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات ليوم غدٍ الخميس.وقرر مجلس نقابة المحامين الإبقاء على الاعتصام في محكمة نابلس حتى الساعة الثانية من عصر يوم غدٍ الخميس، داعياً الهيئة العامة للالتحاق بالاعتصام اعتبارا من الليلة وحتى الساعة الثانية من ظهر غدٍ الخميس.وقال المجلس إنه سيبقى في حالة انعقاد دائم، مضيفا أن قراراته جاءت عقب الاعتداء على أحد المحامين من قبل أحد موظفي محكمة بداية نابلس.وقال المجلس في بيانه إنه "في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين نضالاً مطلبياً للدفاع عن حقوق الهيئة العامة ضد كافة القرارات والسياسات والتعليمات التي تهدف الى تقويض كينونة واستدامة وجودها كنقابة وطنية لها تاريخها المجيد، ونتيجة لتطاول أحد موظفي محكمة بداية نابلس والاعتداء الهمجي والآثم على كرامة أحد المحامين أثناء أدائه لواجبه المهني والتهجم عليه، اذ أصبح هناك أسلوب متبع وممنهج من ادارة مؤسسة القضاء، وذلك لاستفزاز المحامين عبر سلوكيات ظاهرها بات ملموساً نتيجة تكرار الاعتداءات المتوالية من قبل موظفي المحاكم".وتابع "ولأننا أصحاب رسالة عز وكرامة ولأننا نخوض معارك الكرامة بكل شموخ وكبرياء، يكون لزاماً علينا أن ننتصر لأنفسنا قبل الانتصار للقضايا العادلة، ولأن كرامة المحامي كانت وما زالت عنواناً للدفاع عنها والحفاظ عليها، تداعى مجلس النقابة للاجتماع الطارئ في حرم محكمة بداية نابلس".