الصالح يبحث مع الوكالة الكورية للتعاون مراحل المشروع الجديد في بلدة سبسطية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" يوسونغ شين، مراحل المشروع الجديد الذي سيتم تنفيذه في بلدة سبسطية بدءا من العام المقبل، بالشراكة بين وزارتي الحكم المحلي والسياحة والآثار وبلدية سبسطية.ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلدة القديمة لسبسطية من خلال تطوير وترميم وإعادة تأهيل عدد من المرافق والمباني والممرات في البلدة لقديمة، بما يخلق بيئة مناسبة للسياحة المحلية والدولية، تسهم في جذب مزيد من السياح والزائرين للبلدة ذات الأهمية التاريخية والأثرية، كما ستسهم في دعم الجهود لرفع ملف سبسطية ووضعها على قائمة التراث العالمي.‎جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ورئيس بلدية سبسطية محمد عازم، وطواقم الوزارة ومؤسسة كويكا.‎بدوره، أكد الصالح أهمية تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي والهام الذي يأتي ضمن جهود الوزارة ومساعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي والأثري للبلدات الفلسطينية، وتطوير واقع بلدة سبسطية تحديدا لما تمثله من إرث تاريخي وحضاري وبما يعزز الرواية الفلسطينية بأحقية الفلسطينيين في أرضهم ودحض كل الروايات الإسرائيلية ومزاعمهم التاريخية.‎وعبر عن شكره لجمهورية كوريا الجنوبية على دعمها للشعب الفلسطيني وقيادته، ومواقفها تجاه دولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، مثمنا جهود البعثة الكورية في متابعة المشروع على الأرض ودراسته ووضع التصورات المشتركة حوله وآلية التنفيذ لاحقا.‎وأعرب الصالح عن أمله بأن يرى هذا المشروع النور قريبا وأن يتم تنفيذه على أرض الواقع من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة منه، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لانجاح المشروع وبما يضمن ديمومته.‎من جهته، أكد شين أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية من أجل انجاح المشروع وانجازه بالطريقة المثلى، بما يسهم في الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي لبلدة سبسطية، وأن اللقاءات ستستمر بين الطواقم المختصة من أجل متابعة كافة مراحل المشروع.