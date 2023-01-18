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شؤون فلسطينية

أبرز قرارات "متابعة العمل الحكومي" خلال جلستها الأسبوعية بغزة

أبرز قرارات "متابعة العمل الحكومي" خلال جلستها الأسبوعية بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم على الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية الأسبق في الذكرى الرابعة عشر لاستشهاده بعدوان عام ٢٠٠٨، واستحضار دوره الكبير في إرساء دعائم المنظومة الأمنية بقطاع غزة، وترسيخ العقيدة الوطنية في صفوف منتسبيها، والقضاء على مظاهر الفوضى والفلتان الأمني التي كانت سائدة سابقا.

ووجهت اللجنة التهنئة للأسير ماهر يونس بقرب الإفراج عنه، بعد قرابة أربعين عاما قضاها في زنازين الاحتلال، متمنية أن يشهد هذا العام تحرير جميع أسرانا من زنازين الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: شؤون الأراضي، السياسات والتخطيط، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة تخفيض تعرفة كهرباء الخطوط الدائمة الإضافية الممنوحة للمخابز، دعما لتخفيض تكلفة رغيف الخبز للمواطنين.

كما تقرر تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والتفتيش على مصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأعلنت عن إقرار التوصيات الخاصة بسياسة اعتماد وإنشاء المعالم التذكارية داخل قطاع غزة، كما تم المصادقة على مبادلة أراضي لصالح مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

واتخذت قراراً بإعفاء ذوي المتوفين المستحق عليهم التزامات مالية لصالح وزارة الصحة، ما بعد عام ٢٠١٩م.

كما تم إقرار توصيات تقرير المؤشرات الرقمية للاقتصاد الزراعي للعام ٢٠٢٢، واعتماد السياسات المحدثة لحفظ واستعادة قواعد البيانات الحكومية والملفات المؤرشفة.

 وتم خلال الاجتماع إقرار وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي.

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