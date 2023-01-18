شاهد: "الأشغال" بغزة تشرع بإزالة منازل واقعة في منطقة (عنق الزجاجة)

رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الأربعاء، بإزالة عدد من البيوت والوحدات السكنية، في مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي (عنق الزجاجة) الواقعة في منطقة الشاطئ غرب غزة.ورصدت كاميرا "دنيا الوطن" عمليات الإزالة والهدم التي تقوم بها الآليات التابعة لوزارة الأشغال تمهيداً لبدء العمل بالمشروع كما هو مقرر مسبقاً.وقال ماجد صالح، رئيس لجنة مشروع (عنق الزجاجة) إن "الأمور تسير بشكل إيجابي في إزالة كافة المعيقات والعقبات أمام البدء بتنفيذ المشروع؛ هذا المشروع الحيوي الذي سيربط شمال قطاع غزة بجنوبه امتداد شارع الرشيد الساحلي".وأوضح، أنه تم التواصل مع كافة الجهات المعينة المسؤولة لتهيئة الأمور والأجواء لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.