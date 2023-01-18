هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": نقل الأسير ماهر يونس لبئر السبع تمهيداً للإفراج عنه غداً

رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الأسير ماهر يونس من سجن النقب إلى معتقل "أوهالي كيدار" في بئر السبع.وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "دنيا الوطن" إنه تم نقل الأسير يونس، المقرر الإفراج عنه يوم غد الخميس، بعد 40 عاما في الأسر، من سجن النقب إلى أقسام العزل في معتقل "أوهالي كيدار" قرب بئر السبع.وأوضح أن عملية النقل هي أمر روتيني تمهيداً لعملية الإفراج عنه الأسير ماهر، ومن جانب آخر هي عملية التفافيه من إدارة سجون الاحتلال تهدف لعدم وجود مراسم فرحة بالإفراج عنه.ولفت إلى أن مصلحة السجون رفضت السماح للأسرى بتوديع الأسير ماهر يونس قبيل نقله تمهيداً للإفراج عنه صباح الخميس.