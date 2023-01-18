لبيد: إذا لم يُطرد درعي ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، زعيم حزب المعارض الحالية يائير لبيد على قرار المحكمة العليا بمنع زعيم حزب شاس أرييه درعي من تسلّم وزارتي الداخلية والصحة بحكومة نتنياهو.وقال لبيد في بيان مقتضب مساء اليوم الأربعاء، "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون قد خرقت القانون".وأضاف لبيد "الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون".وتابع "إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".