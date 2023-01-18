محافظ طولكرم يستقبل وزير الريادة والتمكين أسامه السعداوي

رام الله - دنيا الوطناستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، وزير الريادة والتمكين المهندس أسامه السعداوي والطاقم المرافق من الوزارة، بحضور ومشاركة الجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.ورحب المحافظ أبو بكر بالوزير السعداوي، مستعرضاً واقع محافظة طولكرم والجهود المبذولة من المؤسسة الأمنية بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن والأمان وحماية السلم الأهلي، مشيراً إلى عمل المؤسسات الرسمية والأهلية وحالة الشراكة، وبخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مع استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا في كل مكان.وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً:" طولكرم، محافظة تتميز بهويتها الزراعية، بتوفر الأراضي والمياه وخبرة المزارعين، ووجود صناعات تعتمد على الزراعة، إلى جانب العديد من المصانع والمشاريع ، مع تحقيق نجاحات بمشاريع ريادية وأفكار إبداعية على مستوى المحافظة".من جانبه ثمن الوزير م. السعداوي جهود المحافظ أبو بكر والتعاون المستمر، متحدثاً عن ما تقوم به وزارة الريادة من عمل مع حاضنات الأعمال، من خلال العديد من البرامج المشتركة من حيث التدريبات وغيرها من المجالات الأخرى التي من شأنها أن تعزز من فرص الرياديين، مؤكداً على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتحديات الكبيرة الناتجة عن الاحتلال، مع بذل الجهود لتعزيز الصمود للبقاء على هذه الأرض وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.