منتدى الإعلاميين ينظر بخطورة بالغة لمحاولة مستوطن إسرائيلي دهس الزميل الصحفي بحش



ويقول المنتدى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن محاولة دهس الصحفي عبد الله بحش، تأتي في سياق مسلسل طويل من استهداف الصحفيين وقمعهم لحجب الرواية الفلسطينية ومحاربة الإعلام الفلسطيني، لاسيما في ظل نجاحه بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعجز ماكينة إعلام الاحتلال عن مواجهته، حيث باتت الرواية الفلسطينية حاضرة في الساحة الدولية بدرجة مزعجة للاحتلال الذي يدعي زورا وبهتانا احترامه لمبادئ حقوق الإنسان وحرية العمل الإعلامي، فضلاً عما يبذله من جهود حثيثة لتزييف الحقائق والوقائع لتضليل الرأي العام الدولي.



وإذ يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتداءات المستوطنين على الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث وفعاليات مختلفة في الضفة الغربية، وخاصة محاولة دهس الصحفي عبد الله بحش، ليدعو لوقف جرائم استهداف الصحفيين وحمايتهم وضمان حرية عملهم الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه القمع الإسرائيلي المتواصل للصحفيين ووسائل الإعلام وإسقاط عضويته من الاتحاد لاسيما في ظل سجله الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

رام الله - دنيا الوطنينظر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بخطورة بالغة لمحاولة مستوطن إسرائيلي دهس الزميل الصحفي عبدالله بحش، خلال تغطيته اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يعكس مدى التغول على حرية العمل الإعلامي واستهتار قطعان المستوطنين بحياة وأمن وسلامة الصحفيين، لاسيما في ظل جرائم جيش الاحتلال البشعة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والتي كان أحدثها جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة.