أبو مويس وغنّام يتفقدان فرع جامعة "خضوري" برام الله

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم، فرع جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في رام الله.جاء ذلك بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د. حسين شنك، ومستشار الوزير د. إيهاب القبج، ومديرة الفرع د. جولتان حجازي، ومدير عام ديوان الوزير عبد الرزاق أبو شريم، وعدد من الأكاديميين والإداريين في فرع رام الله والبيرة، وممثلين عن الطلبة ونقابة العاملين.واطّلع أبو مويس وغنّام على أوضاع الجامعة وإنجازاتها وخططها وبرامجها الأكاديمية والتقنية، إذ أكدا على أهمية التوجّه للتعليم التقني؛ نظراً لما يُشكّله هذا القطاع من أهمية كبيرة في الحد من معدلات البطالة، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.ولفت أبو مويس وغنّام إلى أن دعم "خضوري" هو على رأس الأولويات، بما في ذلك رفدها بالموارد البشرية والبرامج الأكاديمية المميزة التي تلبي حاجة سوق العمل، مشيدين ببرامج الجامعة النوعية وتميّزها؛ باعتبارها جامعة الدولة وإحدى مؤسسات التعليم العالي المتخصصة، وكذلك جهودها التطويرية المبذولة في دعم الريادة والابتكار لدى طلبتها.من جانبه، رحّب شنك بالوزير والمحافظ والوفد المرافق، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الجامعة على صعيد دعم البحث العلمي وتركيزها على البرامج التعليمية النوعية، إضافةً لتطوير كوادرها البشرية.من جهتها، قدّمت حجازي إيجازاً حول الخدمات التي تُقدّمها الجامعة، مبينةً أهمية البرامج التقنية وانعكاساتها على مُخرجات التعليم، ودورها المتميز في رفد السوق بالكفاءات المهنية المتخصصة.وعلى هامش الزيارة أجرى الوزير والمحافظ والوفد المرافق؛ جولةً في مرافق الجامعة وكليّاتها وأقسامها.