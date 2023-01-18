عربي

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي

ضم ستة زعماء وقادة.. تفاصيل لقاء عربي تشاوري في أبو ظبي
جانب من اللقاء العربي التشاوري في أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
عُقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأربعاء، لقاء عربي  سداسي تشاوري، تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة".

وشارك في اللقاء التشاوري، كلاً، من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسي آل خليفة، وسلطان عُمان، هيثم بن سعيد.

وعُقد اللقاء لترسيخ التعاون وتعميقه بين الدول الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي.

وبحث القادة خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم ومجالات التعاون والتنسيق التي تخدم تطلعات شعوبهم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض القادة عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، مشددين على أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي في التعامل مع هذه التحديات.

وأكد القادة الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، لافتين إلى أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين بلدانهم وعلى المستوى العربي هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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