قيادي في حماس: فيديو القسام رفع معنويات الأسرى وعزز حضور قضيتهم

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، جمال الطويل إنّ مقطع الفيديو المصور الذي عرضته كتائب القسام للجندي الإسرائيلي الأسير لديها، أفرها منغستو، عزّز من قضية إسناد الأسرى.وشدد الطويل على أن "فيديو المقاومة رسالة لحكومة الاحتلال الفاشية العنصرية أنّ الأسرى ليسوا وحدهم وأنّ الاستفراد بهم سيدفع المقاومة للتدخل".واستدلّ الطويل بمحطات سابقة في تاريخ الحركة الأسيرة، تدخلت وقتها المقاومة في غزة لإنقاذ الأسرى ووقف حملة القمع الإسرائيلية بحقهم.وأضاف أنّ توقيت مقطع الفيديو يحمل رسائل ومضامين هامة، حيث جاء بعد توعد "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الأسرى بحملة همجية وسحب إنجازاتهم التي حققوها طوال السنوات الماضية.وأكد أنّ مقطع الفيديو أثبت تمسُّك حماس في ملف الأسرى وأنه على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أنّ قضية الأسرى "مفتاح استقرار" المنطقة وأنه يتوجب على الاحتلال أن يدرك "أنّ التغول على الأسرى له فاتورة باهظة وستكون قضية الأسرى ككرة الثلج المتدحرجة".