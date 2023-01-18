شؤون فلسطينية

بكيرات يحذر من محاولات الاحتلال لتجفيف الوجود الإسلامي بالأقصى

بكيرات يحذر من محاولات الاحتلال لتجفيف الوجود الإسلامي بالأقصى
ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، اليوم الأربعاء، من محاولات الاحتلال الحثيثة لتجفيف الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في المسجد الأقصى.

وأوضح الشيخ بكيرات أن ذلك يتمثل في كمية قرارات الإبعاد التي تصدر يومياً ضد المقدسيين، ناهيك عن حملات الاعتقال بحق حراس المسجد، والتضييق عليهم.

وتابع قائلاً: "الاحتلال يحاول خلق هجرة داخلية لأهالي مدينة القدس، سواء كانوا موظفين أو حراس أو مقدسيين"، مشدداً على أن حكومة الاحتلال تستهدف التضييق على دائرة الأوقاف، وتسعى لعرقلة الوصاية الهاشمية وإلغاءها.

وذكر بكيرات أن هذه الخطوات من سلطات الاحتلال تأتي استجابةً لما نادت به الجماعات اليهودية المتطرفة منذ عام 2010، بإلغاء الدور الأردني في القدس.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع تجدد الدعوات للمشاركة الواسعة في حملة "الفجر العظيم" يوم الجمعة المقبل.

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