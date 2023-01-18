مجدلاني: نولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية من أجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية































رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج التشارك مع كافة الشركاء في المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والافراد من أجل تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والفئات المهمشة.جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا صباح اليوم في فندق القرية السياحية في المدينة بمشاركة نائب محافظة أريحا يسرا السويطي ومسؤول ملف المساعدات في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس وبحضور كافة ممثلى المؤسسات في المحافظة والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ومدير مركز بيت الأجداد حمدي حلبية .وقال الوزير: "ان تعزيز قيم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فلسطين هو جزء من أولويات الوزارة وفقا الاستراتيجيتها التنموية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وخاصة السكان في مدينة القدس من خلال تمكين الاسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج والتنمية".وأوضح الوزير ان الوزارة صممت خططها باتجاه التحول نحو التنمية على عدد من المرتكزات أهمها المشاركة المجتمعية التي تقوم على نهج تشاركي اضافة للاعتماد على المصادر المحلية و رأس المال المحلي من كفاءات وخبرات وموارد مادية و عينية وتجنيد المتطوعين وتعزيز الشبكات الاجتماعية وتفعيل عمل مجالس التخطيط المشترك في المحافظات.واضاف ان الوزارة تعتمد النهج الحقوقي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتقدم لكل الشركاء على دورهم المحوري الذي ساهم في تخفيف حدة الازمة خلال فترة جائحة كورونا مثمنا جهودهم في توفير مختلف خدمات الحماية الاجتماعية والمساعدات العينية والنقدية للأسر.واستعرض الوزير أبرز التطورات على صعيد العمل في الوزارة وابرزها مأسسة العمل في مجال الفقر متعدد الأبعاد حيث اعتمدت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية المتضمنة الأبعاد السبعة اضافة لإعداد خارطة طريق للخطوات العملية في هذا الاطار وأبرزها اعتماد المؤشرات ومراجعة أجندة السياسات الوطنية وإعادة تصميم التدخلات القطاعية وفق الأبعاد المتعددة للفقر ومؤشراته وصولا إلى اعداد الاستراتيجية كذلك الانتهاء مع مرحلة تحديث بيانات السجل الوطني الاجتماعي اعتمادا على الاستمارة التي تم تصميمها وفقا لابعاد الفقر المتعددة حيث يشمل السجل بيانات ل ٨٨ الف اسرة في قطاع غزة و٤٨ الف أسرة في الضفة الغربية.ونوه د. مجدلاني الى ان الوزارة اعتمدت نظام إدارة الحالة لتوفير الخدمات الاجتماعية للمستفيدين من خلال نظام التحويل الوطني.بدورها أثنت السويطي على جهود وزارة التنمية ودورها المحوري في تنظيم المساعدات المقدمة للأسر المستفيدة كما دعت الشركاء للمزيد من التعاون لتوفير الخدمات للمستفيدين. وفي نهاية الحفل كرم الوزير ونائب المحافظ المؤسسات الشريكة، وقد سبق ذلك لقاء بروتوكولي في دار المحافظة بحث خلاله الوزير د. أحمد مجدلاني والمحافظ اللواء جهاد أبو العسل سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات الاجتماعية للمستفيدين وقام الوزير بجولة تفقدية لمركز بيت الاجداد حيث اطلع على آخر التطورات على صعيد العمل في المركز.