بيت لحم: حكم بالسجن مدة 5 سنوات لمدان بتهمة التنقيب عن الآثار

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية بيت لحم، حكما بإدانة المتهم (أ،ع)، بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، بتهمة التنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة والآثار، وفقا لأحكام المادة 7/1 و61 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي.جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أياد عبده، بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.