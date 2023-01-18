شؤون فلسطينية

وكيل وزارة "التنمية" ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي

وكيل وزارة "التنمية" ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس في مقر الوزارة اليوم، نائب السفير المغربي محمد المدغري، بحضور مدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.

ثمن الوكيل خميس هذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين،  وأطلع وكيل الوزارة، نائب السفير المغربي على آخر التطورات المتعلقة بالتوجه الجديد لدى وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد ونظام إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني،  وأكد على أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص باعتبارهم مساندين لها في قيادتها قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوفير تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية، عبر السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة.

من جهتها رحبت مدير عام ديوان الوزير تغريد كشك بنائب السفير المغربي، معربة له عن خالص تقديرها لهذه اللفتة الطيبة، كما وتم التباحث حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وسبل تعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتم الاتفاق على الاستفادة القصوى من الخبرات المتبادلة بين البلدين الشقيقين في المجالات الاجتماعية، وأشارت كشك إلى أن وزارة التنمية تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، فقد نفذت وما زالت تنفذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي لأسر ترأسها نساء، بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الشريكة  رغم التحديات التي توجهها المرأة الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره عبر نائب السفير عن شكره وتقديره للشعب الفلسطيني وللجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة وحماية الفئات المهمشة والفقيرة، مشيداً بمستوى التقدم الذي حققته دولة فلسطين على كافة الأصعدة في مجال الحماية الاجتماعية، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المميز للعلاقات الثنائية بين البلدين.



 


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