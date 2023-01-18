المالكي يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

وأشاد الوزير د.المالكي بدور الاتحاد في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الاهلية والمدنية ودور هذا التعاون في تحقيق المصلحة العامة. وقدم الوزير المالكي شرحاً حول "المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس" والمقرر عقده في مقر جامعة الدول العربية القاهرة في 12 من شباط/فبراير 2023 تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في الجزائر بهدف حماية ودعم سكان مدينة القدس على المستويات السياسية والاقتصادية

والقانونية، والمشاركة الفاعلة للدول العربية بما فيها صناديقها ووكالات التنمية لديها في هذا المؤتمر وعلى أعلى مستوى.



ودعا الوزير المالكي الاتحاد الى ضرورة المشاركة في هذا المؤتمر خاصة ان المؤتمر سيكون فرصة لحشد الدعم للقدس في عديد القطاعات منها التعليم، الإسكان، السياحة، الصناعة، الصحة، الشباب والمرأة.





وأكد المالكي على ان وزارة الخارجية وسفارات وبعثات دولة فلسطين على اتم الاستعداد لتسهيل عمل الاتحاد وفتح الأسواق الدولية لفكرة عقد مؤتمر للاستثمار الداخلي للمنتجات الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين الاتحاد ومجالس رجال الاعمال في عديد الدول.



وأعرب عن استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لمؤتمر الاستثمار الداخلي الذي سيعقده الاتحاد في الفترة القادمة الهادف لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وتم تبادل بعض الأفكار والمقترحات العلمية، كما تم تقديم بعض الاحتياجات الضرورية لعمل الاتحاد في علاقاته الدولية. وأبدى الوزير المالكي كامل الجاهزية للتعاون قدر الإمكان ووفق طبيعة العلاقات التي تربط دولة فلسطيني

ببقية دول العالم لتسهيل عمل الاتحاد.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السيد محمد العامور بجهود وزارة الخارجية والمغتربين في تسهيل مهام رجال الأعمال الفلسطينيين، ودورها الفاعل في فتح آفاق التعاون بين دولة فلسطين والدول الأخرى، وخلق أسواق خارجية جديدة للاستثمار الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين.