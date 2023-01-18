شؤون فلسطينية

بلدية دير البلح تطلق أسبوع اليوبيل الذهبي بالذكرى السنوية الـ50 على تحولها لمجلس بلدي

بلدية دير البلح تطلق أسبوع اليوبيل الذهبي بالذكرى السنوية الـ50 على تحولها لمجلس بلدي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة فعاليات أسبوع اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور (50 عاماً) على تحولها من مجلس قروي إلى مجلس بلدي بحضور الشخصيات الاعتبارية ووجهاء ومخاتير المدينة وبمشاركة واسعة من المجتمع المحلي بكافة مكوناته.

ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالحضور معلنا انطلاق أسبوع اليوبيل الذهبي المتنوعة ما بين الثقافي والتراثي والرياضي ليتوج بالفعالية الختامية يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف: اليوم نتوج (50 عاماً) بمسيرتها كمجلس بلدي ترأس فيها العديد من الشخصيات لخدمة المدينة وأهلها، حيث كانت قبل 24/1/1973 مجلس قروي ومنذ ذلك التاريخ تحولت لتصبح مجلس بلدي تضاف للمجالس البلدية الموجودة في حينها.

واستعرض فعاليات الأسبوع التي ستبدأ بندوة حول تطور بلدية دير البلح خلال (50 عاماً) وتطور مجالسها وهيكليتها الإدارية والتحديات والصعوبات بالإضافة إلى دور المرأة في المجالس البلدية والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل البلدي، يتبعها الأنشطة الرياضية وسباق الضاحية الرياضي, ومباراة نجوم دير
البلح وكرة قدم قدامى اللاعبين وكرة يد قدامى اللاعبين ويوم تراثي كامل، إضافة ليوم ثقافي سيتم فيه اختيار الفائز بالمسابقة الشعرية لافتا أن القصيدة الفائزة سيتم تلحينها لتصبح أنشودة للبلدية.

وفي الختام تم أطلاق علم اليوبيل الذهبي إعلانا لانطلاق الفعاليات.





أخبار ذات صلة

غزة: موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر نوفمبر

غزة: موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر نوفمبر

وكيل وزارة &quot;التنمية&quot; ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي

وكيل وزارة "التنمية" ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي

المالكي يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

المالكي يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

الديمقراطية تحذر من مشاورات ومشاريع لحل دائم يهبط حتى عن اتفاقات أوسلو &quot;الفاسدة&quot;

الديمقراطية تحذر من مشاورات ومشاريع لحل دائم يهبط حتى عن اتفاقات أوسلو "الفاسدة"

بلدية دير البلح تطلق أسبوع اليوبيل الذهبي بالذكرى السنوية الـ50 على تحولها لمجلس بلدي

بلدية دير البلح تطلق أسبوع اليوبيل الذهبي بالذكرى السنوية الـ50 على تحولها لمجلس بلدي

فتح: حرية ماهر يونس عرس وطني وأمل بالحرية الشاملة

فتح: حرية ماهر يونس عرس وطني وأمل بالحرية الشاملة

مركز حقوقي يدين منع &quot;فلسطينيات&quot; من تنفيذ جلسة حوارية داخل قاعة المؤسسة بغزة

مركز حقوقي يدين منع "فلسطينيات" من تنفيذ جلسة حوارية داخل قاعة المؤسسة بغزة

&quot;الديمقراطية&quot; تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وكيل وزارة &quot;التنمية&quot; ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي

وكيل وزارة "التنمية" ومدير عام ديوان الوزير يستقبلان نائب السفير المغربي

المالكي يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

المالكي يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

الديمقراطية تحذر من مشاورات ومشاريع لحل دائم يهبط حتى عن اتفاقات أوسلو &quot;الفاسدة&quot;

الديمقراطية تحذر من مشاورات ومشاريع لحل دائم يهبط حتى عن اتفاقات أوسلو "الفاسدة"

بلدية دير البلح تطلق أسبوع اليوبيل الذهبي بالذكرى السنوية الـ50 على تحولها لمجلس بلدي

بلدية دير البلح تطلق أسبوع اليوبيل الذهبي بالذكرى السنوية الـ50 على تحولها لمجلس بلدي

مركز حقوقي يدين منع &quot;فلسطينيات&quot; من تنفيذ جلسة حوارية داخل قاعة المؤسسة بغزة

مركز حقوقي يدين منع "فلسطينيات" من تنفيذ جلسة حوارية داخل قاعة المؤسسة بغزة

&quot;الديمقراطية&quot; تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

&quot;المرور&quot; بغزة: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

"المرور" بغزة: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

منوعات

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

فيديو: هنا الزاهد توجّه سؤالاً محرجاً للمذيعة لينا الطهطاوي

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

شاهد: سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة في شوارع تونس

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

برنامج &quot;الدحيح&quot; للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

برنامج "الدحيح" للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

لماذا خلعت أصالة الحذاء خلال حفل السعودية؟

لماذا خلعت أصالة الحذاء خلال حفل السعودية؟

شاهد: الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال وألوان ملفتة

شاهد: الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال وألوان ملفتة

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

عربي

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات &quot;اليوروفايتر&quot;

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات "اليوروفايتر"

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى