فتح: حرية ماهر يونس عرس وطني وأمل بالحرية الشاملة





وترى الحركة في بيان لمفوضية التعبئة والتنظيم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في حرية ماهر يونس نصراً جديداً لكفاح الشعب الفلسطيني في وجه منظومة الاستعمار على طريق تحقيق الحرية الشاملة للأرض والانسان.



وتسجل الحركة "فخرها الكبير بهذه القامة النضالية الفتحاوية والوطنية ولسجلها النضالي المشرف على مدار ما يزيد عن أربعة عقود من العطاء والصمود المتواصل الذي وهن فيه حديد القيد والسجون وما هانت عزيمة وإرادة ماهر المنتصر بإرادته وصموده على كل اركان وإجراءات ومنظومة امن الاحتلال".



وتقول الحركة: "أمام هذا العرس الوطني الكبير تتقدم الحركة بأسمى آيات التهاني والتبريكات للحر ماهر ولعائلته ورفاق دربه ولجماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن وداخله المحتل عام (48) وفي المنافي والشتات وكل احرار ومناضلي العالم المؤمنين بعدالة النضال والحق الفلسطيني، بحرية أحد أبرز رموز الحرية والتحرر في العالم ماهر يونس ومن قبله القائد كريم يونس".



وتدعو الحركة جماهير شعبنا في أراضي عام 48 والقدس العاصمة ومن كل مكان، الى المشاركة في استقباله بما يليق بحجم الصمود والتضحيات التي قدمها من اجل الشعب والوطن والقضية، وافشال كل ممارسات وتضييقيات وإجراءات حكومة الفاشي "بن غفير" بمنع وعرقلة مراسم الاستقبال التي ينتظرها شعبنا بفرح كبير لا يمكن لبطش وفاشية الاحتلال أن تحول دونها.



وتتوجه الحركة بتحية خاصة الى عائلة المناضل ماهر يونس التي تتعرض للمضايقات والتهديدات والاقتحامات المتكررة من قبل سلطات الاجرام، على صمودها واستعدادها لاستقبال كل من يؤم بيتهم مهنئاً بحرية ماهر كواجب مستحق بعد كل هذه السنوات من النضال والصمود والعذابات وان بيت ماهر يونس هو بيت كل أبناء شعبنا، ومصدر عز وشرف لكل من يزوره من الاحرار.



يذكر ان ماهر يونس قد اُعتقل في 18 من كانون الثاني/ يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة (فتح)، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه القائد كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة (شاليط) عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.



تعرض ماهر يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ 40 عامًا، والأسير يونس هو أقدم أسير معتقل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بعد أنّ أُفرج عن كريم يونس يوم الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إنها وجماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، تستقبل عميد الأسرى ماهر يونس غداً الخميس الموفق 19 من كانون الثاني/يناير الجاري، بعد (40 عاماً) من النضال والتضحيات ومواجهة قهر السجن وبطش السجان.