شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، حذرت فيه من خطورة ما كشفت عنه مصادر سياسية وإعلامية عدّة، عن مشاريع ومشاورات وحلول للقضية الفلسطينية، تتداولها بعض الدوائر الدولية والإقليمية والعربية، من شأنها أن تطال من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.

وقالت الجبهة: إن المشاريع المتداولة، في جوهرها، بين الدوائر السياسية الإقليمية والعربية والدولية، تتحدث عن حلول مجزوءة لا تتجاوز الحكم الإداري الذاتي، تحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية، ومن دون القدس، كما تدعو بعض المشاريع إلى كونفدراليات مع الدول العربية المجاورة، وبدون القدس، وتكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية، والإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية في طول الضفة الفلسطينية وعرضها.

وحذرت الجبهة في بيانها، مؤكدة أن خطورة هذه المداولات لا تقف عند حدود ما تحمله من مخاطر على مستقبل القضية الوطنية وحقوق شعبنا، بل وأنها تجري كذلك بعلم الدوائر الفلسطينية المعنية بالقرار السياسي الفلسطيني، وبسرية تامة، خلف جدران كثيفة من الغرف المظلمة، ومن خلف ظهر أبناء شعبنا، على غرار المحادثات التي انتهت بكارثة اتفاق أوسلو، وما ألحقته بالقضية والحقوق الوطنية من أضرار وخسائر، بما في ذلك توفيرها الغطاء السياسي لتوسيع الأعمال الاستعمارية الاستيطانية في الضفة الفلسطينية، وتهويد القدس وطمس معالمها الوطنية، وكل أعمال التنكيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة إلى موقف وطني صارم في التصدي لما يحاك من خلف ظهر شعبنا، من مشاريع وما يدور من مداولات دولية وإقليمية وعربية بما يطال القضية والحقوق الوطنية.

وأكدت في الوقت نفسه، أن التصدي لأية حلول تصفوية، يتطلب في مقدمة ما يتطلبه، التزام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الشروع بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، بما يضمن تصليب الحالة الوطنية، وتحصينها في مواجهة الاحتلال الفاشي، والمحاولات الدؤوبة لإسقاط الحقوق الوطنية لشعبنا، واستبدالها بمشاريع فاسدة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم وبحرية وسعادة تحت سماء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كما شددت على ضرورة إزالة العوائق أمام العمل على تأطير المقاومة الشعبية الممتدة من القدس إلى الخليل، ومن جنين إلى نابلس، ومن سلفيت وطوباس إلى أريحا وبيت لحم، وفي كل زاوية من الأرض الفلسطينية المهددة بالاستعمار الاستيطاني.

وختمت الجبهة بيانها أن ما يحاك لشعبنا خلف الجدران السميكة للدوائر الغربية والإقليمية وبعض الدوائر العربية، يستدعي منا جميعاً التأهب لمواجهة المخاطر القادمة على شعبنا، في معركة تريدها هذه الدوائر أن تكون الفاصلة، لإسقاط قضيتنا وحقوقنا باعتبارها العقدة والاستعصاء الصلب في مواجهة جر المنطقة إلى مستنقعات التطبيع.

أخبار ذات صلة

&quot;الديمقراطية&quot; تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

&quot;المرور&quot; بغزة: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

"المرور" بغزة: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

بالصور: &quot;الأشغال&quot; بغزة تبدأ بإزالة بعض المنازل الواقعة في (عنق الزجاجة)

بالصور: "الأشغال" بغزة تبدأ بإزالة بعض المنازل الواقعة في (عنق الزجاجة)

المدهون: رسالة المقاومة الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام

المدهون: رسالة المقاومة الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام

وفدٌ دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى ويطلع على تطورات الوضع

وفدٌ دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى ويطلع على تطورات الوضع

بعد 40 عاماً من الاعتقال.. الأسير ماهر يونس يتنسم الحرية غداً

بعد 40 عاماً من الاعتقال.. الأسير ماهر يونس يتنسم الحرية غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot; تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تحذر من مشاريع غربية وإقليمية وعربية لحل القضية الفلسطينية

إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

&quot;المرور&quot; بغزة: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

"المرور" بغزة: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

المدهون: رسالة المقاومة الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام

المدهون: رسالة المقاومة الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام

لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم خانيونس

لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم خانيونس

مديرية شمال غزة تختتم دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال

مديرية شمال غزة تختتم دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال

مجدلاني يدعو إلى أوسع تحالف دولي مناصر للقضية الفلسطينية

مجدلاني يدعو إلى أوسع تحالف دولي مناصر للقضية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من جنين

منوعات

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

لماذا خرجت غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023؟

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

صورة: أحمد الفيشاوي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

بدرية طلبة تكشف عن أغرب طلب من أحد متابعيها

برنامج &quot;الدحيح&quot; للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

برنامج "الدحيح" للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

لماذا خلعت أصالة الحذاء خلال حفل السعودية؟

لماذا خلعت أصالة الحذاء خلال حفل السعودية؟

شاهد: الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال وألوان ملفتة

شاهد: الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال وألوان ملفتة

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

شاهد: غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

ماذا أهدت دنيا سمير غانم والدها في ذكرى ميلاده؟

ماذا أهدت دنيا سمير غانم والدها في ذكرى ميلاده؟

عربي

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

السنيورة: لا أطرح نفسي بديلًا لسعد الحريري

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات &quot;اليوروفايتر&quot;

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات "اليوروفايتر"

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى