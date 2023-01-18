إصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداء للمستوطنين بالخليل

أصيب مواطن ونجله، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء المستوطنين على منزلهم، في مسافر يطا جنوب الخليل.







وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عددا من مستوطني (متسبي يائير)المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا منزل المواطن زياد أبو يونس في منطقة بئر العد.







وأضاف: كما واعتدوا عليه وعلى عائلته عبر رشقهم بالحجارة والضرب، ما أدى إلى اصابته ونجله طارق (30 عاما) بجروح ورضوض، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات، ووصفت إصابتهم بالمتوسطة.

رام الله - دنيا الوطن