طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

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كما شددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وأفادت الوزارة بأن آلية السفر ستكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/2)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2).وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.وأكدت الوزارة ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.وطالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.ودعت الوزارة لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.