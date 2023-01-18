بالصور: "الأشغال" بغزة تبدأ بإزالة بعض المنازل الواقعة في (عنق الزجاجة)

وأوضح م. صالح، أنه تم التواصل مع كافة الجهات المعينة المسؤولة لتهيئة الأمور والأجواء لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.











رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الأشغال بغزة، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة عدد من البيوت والوحدات السكنية، في مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي (عنق الزجاجة)، حيث أتم عدد من المواطنين معاملاتهم القانونية قبل الشروع بإزالة منازلهم.وقال م. ماجد صالح، رئيس لجنة مشروع عنق الزجاجة، إن "الأمور تسير بشكل إيجابي في إزالة كافة المعيقات والعقبات أمام البدء بتنفيذ المشروع؛ هذا المشروع الحيوي الذي سيربط شمال قطاع غزة بجنوبه امتداد شارع الرشيد الساحلي".