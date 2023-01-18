شؤون فلسطينية

المدهون: رسالة المقاومة الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام

المدهون: رسالة المقاومة الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة أ. بهاء الدين المدهون: إننا "نكثف من تحركاتنا وجهودنا على كافة المستويات لوضع العالم والمجتمع الدولي في صورة الخطر الذي يحيط بالأسرى داخل السجون وما يخطط له الاحتلال من اجرام بحقهم".

وجاءت تصريحات المدهون خلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.

ودعا شعبنا الفسطيني في كل أماكن تواجده للنفير والاستعداد ورفع الجهوزية للانخراط مع الأسرى في معركتهم ونؤكد أن المعركة الأسرى لن تنحصر بين أسوار السجون.

وأضاف أن رسالة المقاومة الفلسطينية الأخيرة تثبت أن قضية الأسرى في بؤرة الاهتمام، وندعو المقاومة ونشد على يدها في المضي قدمًا نحو تحرير الأسرى.

وطالب المدهون، المؤسسات الدولية أن تكون منصفة لقضية الأسرى وأن تمارس دورها في الضغط على الاحتلال لإلزامه بتطبيق القوانين والمواثيق فيما يخص الأسرى.

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