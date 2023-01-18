شؤون فلسطينية

وفدٌ دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى ويطلع على تطورات الوضع

وفدٌ دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى ويطلع على تطورات الوضع
جانب من زيارة الوفد
رام الله - دنيا الوطن
زار وفدٌ دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بالقدس، وأطلعوا عن كثب على تطورات الأوضاع فيه.

وكان في استقبال الوفد، الذي ضم 35 ممثلا وقنصلا من الاتحاد الأوروبي، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني.

ورحب الخطيب، بممثلي الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية زيارتهم للمسجد الأقصى كمسجد إسلامي تحت وصاية الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ورافق الشيخ الخطيب، ممثلو الاتحاد الأوروبي بجولة أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وقدم لهم شرحا عن أهمية المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه من خلال استمرار اقتحامات المستوطنين له.

كما أطلعهم على جميع مشاريع الإعمار الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك، والتي تحول حكومة الاحتلال من إتمامها.

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