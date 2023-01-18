لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم خانيونس

رام الله - دنيا الوطنتفقدت لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس التشريعي مخيم خانيونس، والتقت باللجنة الشعبية للمخيم.وضم وفد اللجنة رئيسها النائب د. عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، والنائب م. يحيى شامية، والنائب د سالم سلامة.وأطلع رئيس اللجنة الشعبية في مخيم خانيونس عبد الفتاح أبو موسى، لجنة شؤون اللاجئين على طبيعة عمل ومهام لجنته، متحدثاً عن هموم ومعاناة سكان المخيم في ظل ازدياد عدد السكان، ونقص الخدمات الأساسية وتنصل الوكالة من مسؤولياتها عن تقديم الخدمات.وبحثت لجنة شؤون اللاجئين مع اللجنة الشعبية للمخيم نقص المشاريع الخدماتية بما فيها الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية والتشغيل، وناقشت المعيقات الإدارية والتنظيمية والقانونية داخل المخيم.وأكد النواب على أهمية تشكيل اللجان الشعبية كحالة شعبية من أبناء المخيمات كي يطالبوا بحقوق اللاجئين والقيام بتنظيم شؤون المخيم، مؤكدين استعدادهم لدراسة مقترحات وتشريعات من شأنها تسهيل عمل اللجان وتحسين الخدمات لسكان المخيم، بما لا يعفي (أونروا) من مسؤولياتها وفق القوانين والهدف الذي أنشئت من أجله.وأوضح رئيس اللجنة د. عدوان أن الوكالة مطالبة بزيادة موازنتها لتطوير وتحسين خدماتها بما فيها المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع البنية التحتية حتى عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها عام 1948.