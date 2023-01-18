شؤون فلسطينية

مديرية شمال غزة تختتم دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال

مديرية شمال غزة تختتم دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي) بالتنسيق مع قسم الصحة المدرسية، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال.

وحضر مراسم اختتام الدورة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية د. ميسرة أبو عوكل، ورئيس شعبة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ومشرفة رياض الأطفال أ. نادية النميلات، ورئيس شعبة العلاقات العامة أ. توفيق
السيد سليم، ومدرب الدورة وضابط الإسعاف محمد المقيد.

ورحب أ. عوكل بالحضور كافة، مهنئاً مربيات الأطفال لتجاوزهم الدورة، حيث كانوا مثالاً يحتذى في الالتزام والانضباط، كما أشاد بالمدرب الذي قدم محتوى وافي ومهم في مجال الإسعافات الأولية والتي يجب على الجميع أن يتمكن من مهاراتها لخدمة نفسه والمحيطين به.

بدوره، وجّه أ. شهاب رسالة شكر للمدربين ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ولقسمي الإشراف التربوي والصحة المدرسية الذين أشرفا على تنظيم هذه الدورة المهمة فئة جديدة وركن مهم في الميدان التربوي.

وأكد أ. شهاب أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة لمربيات الأطفال، مشدداً على ضرورة أن تمتلك مربية رياض الأطفال ولو الحد الأدنى من المهارات اللازمة للإسعافات الأولية، خصوصاً أن مربيات الأطفال قد يتعرضن لحالات تستدعي تدخلاً سريعاً لتقديم الإسعافات الأولية للأطفال في هذا السن المبكر، لذلك كان لزاماً عليهن أن يكتسبن المهارات اللازمة والأساسية فيما يتعلق بالإسعافات الأولية وكيف التصرف مع الحالات الطارئة.

يشار هنا إلى أن عدد المشاركين في الدورة بلغ (27) متدربةً، فيما استمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام بواقع (9) ساعة تدريبية.



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