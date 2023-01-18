شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو إلى أوسع تحالف دولي مناصر للقضية الفلسطينية

مجدلاني يدعو إلى أوسع تحالف دولي مناصر للقضية الفلسطينية
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، إن خطاب الإدارة الأمريكية بغاية الخطورة، حيث انتقل بأمريكا الى مستوى الشراكة الفعلية للاحتلال الإسرائيلي، وانهاء أي دور لها في عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقدته جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع حزب الشيوعيين ورابطة الشباب الشيوعي في الولايات المتحدة الأمريكية، عقد مساء أمس، عبر الاتصال الالكتروني.

وأضاف د. مجدلاني أن المرحلة الانتقالية قد انتهت بكل التزاماتها، داعياً المجتمع الدولي لترجمة اعترافه بدولة فلسطين دولة تحت الاحتلال، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته اتجاه السياسيات الأمريكية التي خلفتها إدارة ترامب والتي أوصلت الإدارة الحالية الى خطابها المختلف ولكن غير الفاعل، فالإدارة الأمريكية لا تمتلك أي مبادرة للسلام وحل الدولتين، وأوصلتنا سياساتها المنحازة للاحتلال الى حالة الفراغ السياسي المترافق مع نمو التطرف والفاشية الجديدة في اسرائيل مع تشكيل حكومة الابرتهايد برئاسة نتنياهو .

واستطرد مؤكداً، لم تعد الإدارة الامريكية مؤهلة لرعاية عملية السلام، والمطلوب موقف حازم لمواجهة تداعيات القرارات والسياسات الأمريكية وآثارها، والضغط الدولي بما فيه الضغط من قبل الشعب الأمريكي لإلغاء القرارات الأمريكية التي مست من مكانة القدس بنقل السفارة الأمريكية اليها والاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل، واغلاق القنصلية في المدينة المحتلة، واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وطرح قانون يتعلق بإعادة تعريف من هو اللاجئ، وكذلك السياسات التي تمارسها اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكداً تمسكنا الحازم بمكانة القدس ورفض الموقف الأمريكي وأية تداعيات تنجم عنه، وتمسكنا بالدعوة لمؤتمر دولي لعملية السلام بمرجعيات دولية تنهي التفرد والهيمنة الأمريكية التي ثبت فشلها عملياً.

وأكد مجدلاني أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تشكلت من الأحزاب اليمينية والدينية والفاشية الجديدة ستكون لها تداعيات كبيرة على أمن وسلم المنطقة، فهي تحمل برنامج الاستيطان والضم التدريجي، إضافة إلى التهجير والتطهير العرقي، داعياً دول العالم لعدم التعامل مع هذه الحكومة الفاشية ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

وقال مجدلاني:  نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة، ومؤتمراً دولياً بمشاركة كافة القوى الدولية الفاعلة بما فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية، لكن هذا الأمر سيكون صعباً مع حكومة فاشية ولن يكون على أجندتها سوى المزيد من القتل وتدمير أي أفق للحل السياسي.

من جانبهم، شدّد الشيوعيون الأمريكيون على وقوفهم إلى جانب قوى حركات التحرر المناهضة للإمبريالية ووقوفهم إلى جانب كوبا وفنزويلا والبرازيل ونيكاراغوا وفلسطين، مؤكدين على وحدة المواجهة والمعركة في وجه مخططات ومشاريع الإمبريالية العالمية.

وأكد الرفاق الأمريكيون دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني بطريقة أكثر تصميماَ ومثابرة من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع في الشرق الأوسط، يضمن الممارسة الحقيقية للشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف في بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانوا السياسة القمعية الاسرائيلية وبناء المستوطنات الغير شرعية وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس.

وبحث اللقاء الثنائي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب الشيوعيين في الولايات المتحدة، وتم الاتفاق على تنسيق النشاطات والفعاليات المشتركة وتوثيق علاقات التعاون بين منظمات العمال والشباب والمرأة في كلا الحزبين، الى جانب القيام بنشاطات دولية مشتركة لدعم واسناد القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات بين القوى التقدمية واليسارية في نضالها من أجل الحرية والعدالة وانهاء الاحتلال ومحاربة الفاشية والعنصرية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من جنين

الخليل: الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى

الخليل: الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى

الاحتلال يعزز الجدار الفاصل في قرى غرب جنين

الاحتلال يعزز الجدار الفاصل في قرى غرب جنين

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في أراضي واد الربابة بسلوان

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في أراضي واد الربابة بسلوان

&quot;الخارجية&quot; ترفض تبريرات الاحتلال وتعتبرها اعترافًا رسميًا بتغيير الوضع القائم في الأقصى

"الخارجية" ترفض تبريرات الاحتلال وتعتبرها اعترافًا رسميًا بتغيير الوضع القائم في الأقصى

تيسير خالد: منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى مجرد بالون اختبار

تيسير خالد: منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى مجرد بالون اختبار

الاحتلال يهدم مسكنين بالجفتلك شمال أريحا

الاحتلال يهدم مسكنين بالجفتلك شمال أريحا

اشتية يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

اشتية يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم خانيونس

لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم خانيونس

مديرية شمال غزة تختتم دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال

مديرية شمال غزة تختتم دورة في الإسعافات الأولية لمديرات ومربيات رياض الأطفال

مجدلاني يدعو إلى أوسع تحالف دولي مناصر للقضية الفلسطينية

مجدلاني يدعو إلى أوسع تحالف دولي مناصر للقضية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما أسير محرر من جنين

الخليل: الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى

الخليل: الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى

الاحتلال يعزز الجدار الفاصل في قرى غرب جنين

الاحتلال يعزز الجدار الفاصل في قرى غرب جنين

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في أراضي واد الربابة بسلوان

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في أراضي واد الربابة بسلوان

تيسير خالد: منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى مجرد بالون اختبار

تيسير خالد: منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى مجرد بالون اختبار

منوعات

برنامج &quot;الدحيح&quot; للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

برنامج "الدحيح" للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون المشهد

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

صور: انطلاق النسخة السابعة من مهرجان ملكات المحجبات العرب وإفريقيا بعد توقف عامين

شاهد: الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال وألوان ملفتة

شاهد: الفنان محمد رمضان بإطلالة كاجوال وألوان ملفتة

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

شاهد: غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

ماذا أهدت دنيا سمير غانم والدها في ذكرى ميلاده؟

ماذا أهدت دنيا سمير غانم والدها في ذكرى ميلاده؟

صور: أحمد العوضي يتصدر الترند في &quot;الشقيان كسبان&quot;

صور: أحمد العوضي يتصدر الترند في "الشقيان كسبان"

ريهام سعيد لحسن شاكوش: حقي وحق ولادي عند ربنا

ريهام سعيد لحسن شاكوش: حقي وحق ولادي عند ربنا

ميمي جمال: هذا ما اشترطه عادل إمام لحضور زفاف ابنتي

ميمي جمال: هذا ما اشترطه عادل إمام لحضور زفاف ابنتي

فنان مصري يعلن إفلاسه ومحمد رمضان يستجيب لطلبه

فنان مصري يعلن إفلاسه ومحمد رمضان يستجيب لطلبه

عربي

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات &quot;اليوروفايتر&quot;

الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات "اليوروفايتر"

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي ويسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي ويسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة