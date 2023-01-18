شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى

الخليل: الاحتلال يهدم منزلًا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى في قرية الرماضين جنوب الخليل.

وقال المواطن أحمد فريجات، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة عرب الفريجات جنوب الرماضين، وهدمت بالجرافات منزلا للمواطن يحيى ابو قويدر تبلغ مساحته (200 متر مربع)، جزء منه مأهول يأوي عائلة مكونة من ثلاثة أفراد.

وأضاف: الجزء الآخر قيد الانشاء والتأهيل، كما هدمت السور المحيط بالمنزل ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى، وذلك بحجة عدم الترخيص.

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