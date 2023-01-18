الاحتلال يعزز الجدار الفاصل في قرى غرب جنين

قامت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، بتعزيز جدار الضم والفصل العنصري المقام فوق أراضي قريتي طورة ونزلة زيد وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وذلك بزيادة ارتفاعه وبناء مقاطع جديدة منه.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال تواصل إحضار مكعبات إسمنتية ضخمة لغرض زيادة ارتفاع الجدار وتعزيزه، وتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق البوابة العسكرية عند قرية أم الريحان.





كما وأن قوات الاحتلال تمنع أهالي قرى: خربة الرعدية، وأم الريحان، وظهر المالح، التي تقع داخل جدار الفصل، من الدخول أو الخروج. كما حولت منزل المواطن يونس حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة إلى نقطة مراقبة عسكرية، وقيدت حركة عائلته، بحسب ما أفاد به رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد.

رام الله - دنيا الوطن