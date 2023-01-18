الاحتلال يواصل أعمال التجريف في أراضي واد الربابة بسلوان

رام الله - دنيا الوطنتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التجريف والحفريات في أراضي حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.وذكرت مصادر مقدسية أن آليات الاحتلال ومستوطنيه، ينفذون أعمال تجريف وعبث في أراضي واد الربابة بسلوان، صباح اليوم الأربعاء.وتتعرض أراضي بلدة سلوان لهجمة شرسة من قبل الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، تتمثل بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها وتجريفها، وتنفيذ عمليات حفر فيها، بالإضافة إلى اقتلاع عشرات الأشجار، والاعتداء على أهالي الحي وملاحقتهم.وكانت جرافات المستوطنين بدأت الأحد الماضي باقتلاع الأشجار من الأرض الواقعة شمال مسجد عين سلوان في حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك.