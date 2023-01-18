شاهد: مقتل 16 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان بحادث تحطم مروحية
أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، مقتل وزير الداخلية الأوكراني، دنيس موناستيرسكي، في تحطم مروحية قرب العاصمة كييف.
وقال مدير الشرطة الأوكرانية، إن وزير الداخلية ومسؤولين كبار في الوزارة، قتلوا، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال، في العاصمة، كييف.
وكانت الشرطة الأوكرانية، أعلنت مقتل 16 شخصاً، بينهم طفلان، في حادث تحطم مروحية في العاصمة.
وكانت الشرطة الأوكرانية، أعلنت مقتل 16 شخصاً، بينهم طفلان، في حادث تحطم مروحية في العاصمة.
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