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أول قرار من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد بشأن الظهور الإعلامي

أول قرار من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد بشأن الظهور الإعلامي
أثناء تسلم هاليفي رئاسة أركان جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجديد هرتسي هاليفي، يعتزم خفض ظهوره الإعلامي مقارنة بسلفه كوخافي.

ووفق محلل الشؤون العسكرية في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن من المتوقع أن "نرى صورًا أقل له من الجولات والزيارات أو المؤتمرات والخطب".

وقال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجديد، هرتسي هاليفي، أول أمس الاثنين، إن "العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور حول إسرائيل".

وأضاف في أول تصريح له عقب استلامه منصبه الجديد خلفاً لأفيف كوخافي: أن "التهديدات تبدأ من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولاً لمعضلة الحدود الشمالية، ومعضلة قطاع غزة، والتحديات في الضفة الغربية"، وفق تعبيره.

وتمت ترقية هاليفي اليوم، إلى رتبة جنرال، وتنصيبه قائداً لأركان الجيش الإسرائيلي.

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