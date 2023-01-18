أول قرار من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد بشأن الظهور الإعلامي

وقال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجديد، هرتسي هاليفي، أول أمس الاثنين، إن "العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور حول إسرائيل".





وأضاف في أول تصريح له عقب استلامه منصبه الجديد خلفاً لأفيف كوخافي: أن "التهديدات تبدأ من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولاً لمعضلة الحدود الشمالية، ومعضلة قطاع غزة، والتحديات في الضفة الغربية"، وفق تعبيره.





وتمت ترقية هاليفي اليوم، إلى رتبة جنرال، وتنصيبه قائداً لأركان الجيش الإسرائيلي.