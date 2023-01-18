اشتية يلتقي مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، في مكتبه برام الله، مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين برئاسة رئيس الاتحاد محمد العامور.واطلع اشتية من الاتحاد على أهم إنجازات قطاع الأعمال في فلسطين والتحديات والقضايا التي تواجه هذا القطاع، في ظل ممارسات الاحتلال وإجراءاته التي تقف عائقا أمام مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني.وأكد رئيس الوزراء أن "اقتصادنا يسير بوتيرة عالية، والنمو الاقتصادي في فلسطين سجل تحسنا خلال العام الماضي، رغم كافة الصعوبات التي تواجهنا بسبب الاحتلال وإجراءاته"، مشيرا إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية بما يساهم في ارتفاع نسبة الناتج المحلي وانخفاض نسب البطالة في فلسطين.وبيّن أن استراتيجية الحكومة تعزيز صمود المواطنين وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، إضافة إلى مواصلة الجهود لخلق بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار والنهوض بهذا القطاع الهام الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير احتياجات رجال الأعمال من تسهيلات، ومتابعة التحديات المطروحة من الاتحاد والعمل على تجاوزها.وأشاد رئيس الوزراء بوحدة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، وانتخابات الغرف التجارية التي ستنجز قريبا في المحافظات الشمالية والجنوبية لأول مرة، مؤكدا أهمية ودور القطاع الخاص والشريك في دعم التنمية وتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم، أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة.