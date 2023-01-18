تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني بالأمين العام لمنظمة التعاون

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 في نواكشوط، حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.





وجدد الرئيس الموريتاني دعم بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي ولجهود الأمين العام، مشدداً على ما تضطلع به المنظمة من دور مهم في الدفاع عن القضايا الإسلامية وترسيخ دعائم السلم والاستقرار في منطقتها الجغرافية.





وأكد استعداد بلاده لضمان توفير الظروف الكفيلة بنجاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر عقدها في نواكشوط يومي 16 و17 مارس 2023.





رام الله - دنيا الوطنوأشاد الأمين العام بالتزام موريتانيا الدائم بمنظمة التعاون الإسلامي وبالعمل الإسلامي المشترك، مبدياً ترحيبه بالاستعدادات التي قامت بها موريتانيا لاستضافة الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.