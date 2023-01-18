شؤون فلسطينية

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد والغطاس

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد والغطاس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في فلسطين، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد والغطاس حسب التقويم الأرمني.  

وسيصار عند الظهيرة، في ساحة المهد، حفل استقبال رسمي لموكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة، نورهان مانوغيان حسب الستاتيكو المتبع.  

وبعيد الميلاد للأرمن تختتم أعياد الميلاد المجيدة التي بدأت بالتقويم الغربي ثم الشرقي.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، بالميلاد نجدد العزم على البناء والبقاء، وبالميلاد نحيي الأمل في المستقبل وبغد أفضل ونعزز في نفوسنا الايمان بمشيئة الله وبوصيته الينا بأن نعيش بسلام ومحبة وفرح عظيم.  

ومنذ ساعات مساء أمس، وصباح اليوم، شرعت الشرطة في تطبيق خطتها المرورية التي أعدتها لتامين الاحتفالات، حيث تم استنفار في صفوف شرطة محافظة بيت لحم بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة واحترام قدسية هذا العيد الوطني الديني، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.  

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد منذ ساعات الصباح أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير والشارع الفرعي الواصل إلى دوار العمل، وستشدد الشرطة من إجراءاتها على الدخول إلى ساحة المهد. 

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