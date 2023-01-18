إصابات واعتقالات خلال مداهمات ومواجهات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، تخللها مواجهات في مناطق متفرقة.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمود رزق عيسى المسالمة، ولؤي سمير عيسى أبو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.ونصبت قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة مرورهم.واعتقلت قوات الاحتلال الفتى يزيد يوسف عامر، بعد الاعتداء الوحشي عليه، خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت في المنطقة الشرقية بنابلس، الليلة الماضية.وشهدت المنطقة الشرقية لنابلس، اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، تصدى المقاومون لها بالرصاص والعبوات محلية الصنع، ورشق الشبان آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.