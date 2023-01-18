"الثقافة" توقع 28 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية وفنية في محافظات الوطن





رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، 28 اتفاقية لدعم تمويل عدة حقول ثقافية من مشاريع الصندوق الثقافي الفلسطيني الدورة الثامنة لمؤسسات وأفراد من مختلف محافظات الوطن، ضمن تدخلات الصندوق الثقافي التابع للوزارة الممول من المملكة النرويجية.جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجالس الاستشارية ومدراء مكاتب المحافظات، وذلك في فندق السيزر في مدينة رام الله.وقال الوزير أبو سيف:"نوقع اليوم 28 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية متنوعة في القطاع الثقافي، حيث وقعنا 7 اتفاقيات منها في قطاع غزة، حيث أن هناك حاجة وطنية ثقافية لوجود الصندوق الثقافي، وهو جزء من بحثنا الدائم من أجل العدالة الثقافية وهذا ما نسعى اليه، فنحن نحرص في دعم المشاريع على التوزيع الجغرافيفي كل محافظة، وأن يشمل الدعم كافة حقول الثقافة.وشكر أبو سيف مملكة النرويج على دعمها وجهدها الذي تبذله من أجل استمرار عمل الصندوق، مؤكداً أن دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه تعهد بمأسسة هذا الصندوق ليكون مؤسسة ثقافية تتبع للدولة، تعنى بتنمية القطاع الثقافي فالأساس هو التنمية الثقافية، وأن يتم من خلاله تطوير القطاع الثقافي ووضع الخطط،وتمكين المؤسسات الثقافية من الصمود في وجه إجراءات الاحتلال الذي يمارس التهديد والتهميش والضغط على المؤسسات الثقافية في فلسطين.بدوره قال مدير عام الصندوق يوسف الترتوري :" إن المشاريع الفائزة بدعم الصندوق هي مشاريع وافقت اللجان المختصة للصندوق على دعمها ومساندتها، وتعد مشاريع ثقافية فنية ستثري المشهد الثقافي الفلسطيني سعياً للتراكم الذي تحرص وزارة الثقافة على تحقيقه. إضافة إلى دعم ثلاثة مشاريع طويلة الأمد لمؤسسات ثقافية فاعلة في المشهد الثقافي الفلسطيني ودعم ثلاثة أفلام سينمائية قصيرة عبر القنصلية الفرنسية.وأضاف: "نتطلع في الصندوق الثقافي إلى توسيع تجربته في دعم مختلف القطاعات الثقافية في المناطق الجغرافية المختلفة ومناطق الأطراف الأقل حظاً بالدعم والرعاية، حيث نسعى إلى مأسسة الصندوق الثقافي بشكل حثيث لاستكمال مسيرته في دعم ومساندة المشاريع والفعل الثقافي الإبداعي الفلسطيني".