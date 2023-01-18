"الخارجية" تدين محاولات الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى

وتؤكد الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال بحق الحرم هي تدخلات غير مشروعة واستفزازية واعتداء على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في اعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وذلك في ظل الوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. تحيي الوزارة موقف السفير الأردني ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القدس ومقدساتها والعمل من أجل توفير جميع اشكال الحماية لها.



واعتبرت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك امتدادا لمحاولات دولة الاحتلال تكريس تدخلاتها غير القانونية في كل ما يتعلق بمسجد الأقصى المبارك وباحاته وامتداد لمحاولاتها واجراءاتها لتغير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الحرم.