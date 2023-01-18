الكويت: الحكم ببراءة متهمي صفقة طائرات "اليوروفايتر"

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة كويتية مختصة بمحاكمة المسؤولين، الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في صفقة طائرات "اليوروفايتر" الأوروبية من تهمة الإضرار بالمال العام.جاء ذلك وفق ما نشرته صحف محلية، بعد شهر من إعلان مجلس الأمة (البرلمان) تشكيل لجنة تقصي حقائق في شبهة إهدار مال في الصفقة التي أبرمتها الدولة الخليجية مع إيطاليا عام 2015.ووفق صحيفتي (القبس والرأي)، "قضت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار نصر آل هيد، ببراءة جميع المتهمين في قضية صفقة طائرات اليوروفايتر"، دون ذكر عددهم.وأضافت الصحيفة أن القضية شهدت "لأول مرة في تاريخ القضاء مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الوزراء عقب تقديم بلاغ (من النائب العام في يناير/ كانون الثاني 2020) ضد وزير الدفاع السابق (لم تذكر اسمه) وضباط آخرين، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء المعلومات عن الجهات الرقابية".فيما أوضحت صحيفة (الجريدة) أن "لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء كانت أحالت وزير الدفاع السابق خالد الجراح (4 أغسطس 2013– 10 ديسمبر 2016) و4 مسؤولين سابقين عن الصفقة إلى المحكمة (في مايو 2022) عقب تقديم البلاغ".وأفادت بأن "محكمة الوزراء برأت اليوم الثلاثاء الجراح وباقي المتهمين" المخلى سبيلهم منذ أول جلسة محاكمة في يوليو/ تموز 2022).ولم تصدر إفادة رسمية بهذا الحكم القضائي حتى الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مجلس الأمة أنه "وافق على تشكيل لجنة تحقيق في صفقة طائرات اليوروفايتر لما شابها من ملاحظات ومخالفات".