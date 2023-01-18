استطلاع أمريكي: إسرائيل تعامل الفلسطينيين معاملة النازيين

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع للرأي أن 40٪؜ من الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين معاملة النازيين، وهو ما اعتبر مؤشراً على تدهور سمعة إسرائيل في أمريكا في السنوات القليلة الماضية.وحسب مركز (ADL) الذي أصدر الاستطلاع، فإن إسرائيل مختلطة منذ البداية في التفريق بين معاداة السامية وكيفية تعريف ذلك.وتابع: كما وأن اليهود أكثر ولاءً لإسرائيل من الولايات المتحدة، وأن لهم تأثيراً كبيراً على عالم الأعمال في وول ستريت (مركز المال العالمي) ولديهم الكثير من القوة في أمريكا.