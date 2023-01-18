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بلينكن: إيران تقتل فرصة العودة إلى الاتفاق النووي

بلينكن: إيران تقتل فرصة العودة إلى الاتفاق النووي
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن إيران "قتلت" فرصة العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

وجدد بلينكن، تأكيده أن اتفاقاً جديداً مع طهران لم يعد أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن، وفق ما أوردت لـ(بلومبرغ).

وقال على هامش لقاء وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في واشنطن، إن الولايات المتحدة حصلت على موافقة روسيا والصين والموقعين الأصليين على الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب أحادياً في 2018، ولكن الإيرانيين "قتلوا فرصة العودة".

وأضاف بلينكن: "الإيرانيون قتلوا الفرصة للعودة إلى الاتفاق بسرعة قبل أشهر عدة، كانت هناك فرصة على الطاولة ورفضوها، فرصة كان متفق عليها من قبل كل الأطراف المنخرطة".

وتخلت الولايات المتحدة عن عقد محادثات جديدة، خصوصاً بعد "موجة القمع" التي مارستها إيران ضد التظاهرات التي تشهدها منذ 16 سبتمبر الماضي، والتي اندلعت في بدايتها احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وفق (بلومبرغ).

وقال بلينكن إن العودة إلى الاتفاق النووي، والذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات "لم تعد على أجندتنا كاحتمال عملي منذ أشهر"، بحسب قناة (الشرق).

وأضاف أن الحكومة الأميركية تركز الآن على "الرد العنيف للحكومة الإيرانية على التظاهرات، وكذلك مدها لروسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا"، متابعًا: "هذه الأفعال لن تمر من دون عواقب".

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