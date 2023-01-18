الاحتلال يشن حملة اعتقالات لمواطنين في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.







وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمود رزق عيسى المسالمة (25 عاما) ولؤي سمير عيسى أبو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، واقتادتهم بعد أن عاثت بمحتويات منازلهم خرابا، إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.