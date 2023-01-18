بوتين يُحيل مشروع لفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا

رام الله - دنيا الوطنأحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا.ونقلت قناة (روسيا) عن "الدوما" (مجلس النواب) قوله إنه "تم أمس الثلاثاء تسجيل مشروع قانون يفسخ اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا".وعلّق مجلس أوروبا عضوية روسيا في المنظمة في 25 فبراير/ شباط 2022، بعد يوم على الحرب الروسية المباشرة على أوكرانيا.بينما أعلنت روسيا في 15 مارس/ آذار الماضي، عن بدء عملية الانسحاب من المنظمة، وفق وكالة (الأناضول).وفي 16 مارس/ آذار 2022، تم إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا بناء على قرار الجمعية البرلمانية للمجلس رغم أنه كان من المنتظر سابقاً أن تنسحب البلاد من المجلس بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2023.ورغم أنّ روسيا صادقت في 30 مارس/ آذار 1998 على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تعد طرفاً فيها اعتباراً من 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بخروجها من تحت الاختصاص القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.وانضمت روسيا إلى مجلس أوروبا في 28 فبراير/ شباط 1996، مما ألزمها بالوفاء ببعض المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، بما فيها تعليق تطبيق عقوبة الإعدام.