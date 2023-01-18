الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة





رام الله - دنيا الوطنتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً وجافاً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغداً الخميس، يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.