الأسير جاد الريماوي يتنفس الحرية بعد ثماني سنوات اعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير جاد نصر الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد 8 سنوات من الاعتقال.واستقبل جماهير غفيرة الأسير الريماوي بمسيرة مركبات وصلت بلدته وسط الزغاريد والأهازيج والهتافات للأسرى والشهداء والمقاومة.وتوجه الأسير الريماوي فور وصوله بلدته إلى مقبرة البلدة حيث قبور شهداء البلدة وآخرهما الشقيقين الشهيدين ظافر وجواد الريماوي والشهيد ضياء الريماوي، حيث تعهّد بمواصلة المسير على درب الشهداء.