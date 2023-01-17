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النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى

النائب عطية يُدين اعتراض الاحتلال منع السفير الأردني دخول الأقصى
النائب خليل عطية
رام الله - دنيا الوطن
أدان النائب الأردني خليل عطية، منع قوات الاحتلال الإسرائيلي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى إسرائيل، غسان المجالي، دخول المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف النائب عطية أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي، منعت السفير المجالي من دخول المسجد الأقصى، وقامت بدفعه عند احتجاجه على ذلك.

وطالب النائب الأردني وزارة الخارجية الأردنية بإصدار بيان توضيحي حول حادثة منع السفير الأردني، منوها أن ما حصل يؤشر إلى تطور خطير من حكومة الإرهاب الصهيوني، ومؤكدا أن ذلك اعتداء مباشر على الولاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وعلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني.

وأشار خليل عطية إلى ضرورة طرد سفير دولة الاحتلال الاسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني غسان المجالي من إسرائيل.

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