فتوح: نتائج القمة الثلاثية تُؤكد عدة مواقف

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بنتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي بحثت تطورات القضية الفلسطينية في ظل سيطرة اليمين الفاشي العنصري في إسرائيل.







وقال فتوح، في بيان اليوم الثلاثاء، على ضوء المستجدات والانتهاكات اليومية وعمليات التهويد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، أتت هذه القمة لتؤكد الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة المؤيدة للموقف العربي والفلسطيني والداعمة لخطوات الرئيس محمود عباس على المستوي الإقليمي والدولي لإفشال مخططات حكومة "الكيان العنصري" ومقاومتها، ورفض إجراءات إسرائيل أحادية الجانب.

رام الله - دنيا الوطنوشكر فتوح الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله ابن الحسين عاهل الأردن على مواقفهما الأصيلة الداعمة لحقوق شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.